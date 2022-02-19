Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, передает подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — заявил он.
Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории ДНР и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и «всех русских людей».
Закон о всеобщей мобилизации депутаты так называемого «Народного Совета ДНР» приняли на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании 19 февраля.
В последние дни обстановка на линии соприкосновения на Донбассе серьезно обострилась. Пушилин ранее уверял, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать «вторжение» на Донбассе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016