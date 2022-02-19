Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, передает подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — заявил он.

Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории ДНР и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и «всех русских людей».

Закон о всеобщей мобилизации депутаты так называемого «Народного Совета ДНР» приняли на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании 19 февраля.

В последние дни обстановка на линии соприкосновения на Донбассе серьезно обострилась. Пушилин ранее уверял, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать «вторжение» на Донбассе.