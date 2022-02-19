В ДНР установили суточный лимит выдачи наличных

Центробанк непризнанной ДНР установил суточный лимит выдачи наличных в 10 тыс. рублей по одной платежной карте.

«В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период действия особого функционирования Центрального республиканского банка, правлением Центрального республиканского банка принято временное решение об установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте», — говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте «Центробанка» сепаратистов.

Напомним, ранее в ДНР и ЛНР начали эвакуацию гражданских лиц и мобилизацию. Это все объясняется угрозой «нападения» со стороны Украины.