В ВСУ сообщают, что сепаратисты открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям

С целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения российские наемники совершили очередную провокацию — открыли огонь по собственным позициям в районе н.п.Пикузы, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».
«В частности, около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных», — говорится в сообщении ОТГ «Восток» в Facebook.
Военные подчеркивают, что противник в очередной раз продемонстрировал так свое «циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей».
«Следует отметить, что противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия», — сказано в сообщении.
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