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Зеленский выступил на саммите лидеров 5 государств

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Зеленский выступил на саммите лидеров 5 государств

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на саммите с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, заявил о важности поддержки Украины европейскими странами в условиях оккупации Крыма и войны на Донбассе, поскольку «это война в Европе».

«Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым — и когда у нас идет война на востоке, — это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе», — заявил Зеленский в ходе своего выступления на саммите глав Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которое транслировалось на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбуке.

Зеленский добавил, что «Украина, как и страны Европы, желает жить в демократическом мире».

«У нас (со странами ЕС — Ред.) одни и те же стремления и взгляды, но разный опыт. Многие годы Украины боролась за свою независимость. И сегодня то же происходит на востоке нашей страны, где мы вновь отстаиваем свою независимость», — сказал президент

Он добавил, что «для Украины всегда кто-то писал законы, она всегда была частью той или иной империи, поэтому доверие к законности, к праву, к международным законам у украинцев всегда скептическое».

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Глава государства напомнил, что «первая украинская Конституция была написана Филипом Орликом в 18-м столетии, однако провозгласили ее только в 1996 году». Кроме того, Зеленский отметил, что Украина долгое время находилась в составе СССР.

«Я сам родился в СССР. И хочу сказать, что там были плюсы и минусы. Но мы понимаем, что там не было у людей права на свободу слова, на право выбора, на право частной собственности», — подытожил он.

Крым, Донбасс, Владимир Зеленский
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