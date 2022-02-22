Кулеба призвал ЕС пообещать Украине будущее членство

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз срочно пообещать Украине будущее членство в ЕС. По его мнению, в нынешних условиях Европа в буквально смысле должна забрать к себе Украину.

Об этом Кулеба заявил во время его брифинга.

«Вопрос номер один, я об этом четко заявил в Брюсселе. Я призвал Европейский союз безотлагательно предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне происходящего очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа — это в буквальном смысле забрать Украину к себе», — отметил министр.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС пока нет даты вступления Украины.

Тем временем на днях Болгария стала восьмой страной-участницей ЕС, которая поддержала европейскую перспективу для Украины.