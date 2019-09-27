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Вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

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Вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз «клубом неудачников». Соответствующее заявление он сделал в интервью «Европейской правде».

Вопрос о том, не стоит ли Украине окончательно остановить работу в СНГ, чтобы страну не воспринимали как часть «русского мира», Кулеба переадресовал в министерство иностранных дел.

«Но если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в „клуб удачников“. СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать», — сказал он.

По его словам, пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который намерен инициировать Киев, не позволит включить в документ перспективу членства в союзе. Однако, утверждает вице-премьер, это даст возможность «привязать» стороны друг к другу еще крепче, «после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины».

«Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — сказал Кулеба.

В то же время на вступление Украины в НАТО влияет «провисание» реформы сектора безопасности и обороны по стандартам альянса, добавил вице-премьер. «Нет, ситуация не драматическая: многое сделано, но еще больше предстоит сделать», — сказал Кулеба. Он добавил, что не хочет устанавливать возможные сроки вступления, так как не хочет обманывать людей.

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В отношениях с НАТО Украине нужно прежде всего укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами альянса, и достичь совместимости, причем не только в процессах военного управления и стандартов вооружения. «Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски с коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами альянса», — заявил вице-премьер.

ЕС, СНГ, Дмитрий Кулеба
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