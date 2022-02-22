Лукашенко заявил, что РФ и Беларусь готовы провести новые военные маневры

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут усиливать военное сотрудничество. В связи с этим он не исключает проведение новых военных маневров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на «БелТА».

«Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что за последние полгода Беларусь и Российская Федерация дважды провели совместные учения «Запад-2021» и «Союзная решимость-2022».

«Надо будет — проведем новые, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право», — добавил Лукашенко.