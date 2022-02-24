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Официально: взрывы и обстрелы зафиксированы в 17 регионах Украины

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Официально: взрывы и обстрелы зафиксированы в 17 регионах Украины

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал оперативную информацию о взрывах и обстрелах в регионах Украины, которая поступает из управлений полиции, и сообщил, что обстрелы затронули 17 регионов Украины.

«Официальная информация по каналам полиции сейчас... Волынская область — город Луцк информация о взрывах. Одесса возле аэропорта взрыв локатора. Запорожье — возле аэропорта взрыв. Черниговская область — село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника. Львовская область — село Батятичи слышны взрывы», — написал Геращенко в своем Телеграм-канале в четверг.

Он также сообщил, что по оперативной информации в Миргороде Полтавской области произошел взрыв двух ракет, в Каланчаке Херсонской области — обстрел пограничников, в Кировоградской область город Знаменка — обстрел в/ч, в Бродах Львовской области — взрыва в двух в/ч.

«Черниговская область — аэропорт Управления ГСЧС попадание в локатор (пострадавшие). Херсонская область — пост Азов Геническ едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя», — написал советник главы МВД.

По его словам, в населенном пункте Бохоники Винницкой области — обстрел в/ч, в Староконстантинове Хмельницкой области — обстрел военного аэропорта, в Подольск Одесской области залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч, в пгт Озерное Житомирской области обстрел ракетами — уничтожен один самолет, в Тульчине и Теплике Винницкой область — взрывы в в/ч.

Также, по оперативной информации, в Ивано-Франковской области — обстрел в/ч, в результате обстрела в Мариуполе Донецкой области получил ранение ребенка и трое гражданских.

«Харьков — обстрел в/ч (зенитная часть), Запорожье — на окраине обстрел в/ч, Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской районы) — информация о взрывах. Львовская область, село Новый Калинов — обстрел базы горюче-смазочных материалов, Киевская область — село Ревное — обстрел в/ч, Херсонская область — города Чонгар и Каланчак — обстрелы в/ч», — говорится в сообщении Геращенко.

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По его словам, в Броварском военном городке № 161 во время авиаудара сгорело здание, 4-х этажный дом частично поврежден, военные проводят эвакуацию, работает ГосЧС и «скорая».

«По предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно», — написал Геращенко.

отношения с Россией, война с Россией
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