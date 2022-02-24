Байден анонсировал жесткие санкции против России

Вашингтон с союзниками введут санкции против России после начала военной операции в Украине, заявил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Завтра я проведу встречу с лидерами G7. США, наши союзники и партнеры введем жесткие санкции против России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Байден отметил, что Зеленский попросил его «призвать лидеров мира ясно высказаться против вопиющей агрессии президента Путина».
О разговоре с американским лидером ранее сообщил Зеленский, отметив, что Вашингтон «начинает собирать международную поддержку.
Президент Украины ввел в стране военное положение. Он призвал украинцев не паниковать и заверил, что Киев «ко всему готов и всех победит».
МВД Украины сообщило о ракетных ударах «по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру».
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