Байден анонсировал жесткие санкции против России

Вашингтон с союзниками введут санкции против России после начала военной операции в Украине, заявил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Завтра я проведу встречу с лидерами G7. США, наши союзники и партнеры введем жесткие санкции против России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что Зеленский попросил его «призвать лидеров мира ясно высказаться против вопиющей агрессии президента Путина».

О разговоре с американским лидером ранее сообщил Зеленский, отметив, что Вашингтон «начинает собирать международную поддержку.

Президент Украины ввел в стране военное положение. Он призвал украинцев не паниковать и заверил, что Киев «ко всему готов и всех победит».

МВД Украины сообщило о ракетных ударах «по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру».