Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украине следует пойти на уступки требованиям России — как терпящей поражение стороне, передает Sputnik Беларусь.
«Да, они (требования — ред.) будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — отметил президент Беларуси на оперативном совещании с военными.
Он также заявил, что белорусские войска якобы не принимают никакого участия в российской спецоперации.
«Вот я прочитал: „Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью“. Мерзавцы крайние, наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — сказал он в четверг на оперативном совещании с военными, сообщает агентство БелТА.
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