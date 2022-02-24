Кремль соберет бизнесменов на встречу на фоне войны в Украине

Гендиректоров и владельцев крупного бизнеса позвали на встречу в Кремль с президентом Владимиром Путиным на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации собеседников, встреча состоится сегодня, 24 февраля, примерно в 15:00 по киевскому времени.