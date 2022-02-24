Идет атака на Гостомельский аэропорт под Киевом

В Буче и Гостомеле Киевской области слышны взрывы, предположительно, это атака на Гостомельский аэропорт.

Около полудня в Буче и Гостомеле жители слышали продолжительные взрывы со стороны Гостомельского аэропорта. Канонада взрывов продолжалась более 5 минут подряд.

ПВО Украины сбили три российских вертолета возле аэропорта «Гостомель», сообщил в телеграме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.