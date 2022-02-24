В Броварах есть погибшие и раненые

Мэр г.Бровары (Киевская обл.) Игорь Сапожко сообщил о гибели шести человек в городе в результате обстрелов в четверг, пишет издание «Суспільне».

«Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, расположенные в Броварах. Сейчас, по моей информации, 6 погибли, 12 ранены, находятся в больницах», — сказал мэр журналистам издания.

Как сообщалось, РФ в четверг около полудня нанесла два ракетных удара по расположению Командования сил специальных операций в Броварах.