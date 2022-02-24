У НАТО нет планов по направлению войск в Украину

На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению сюда тоже нет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания постпредов в Брюсселе.

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — сказал он.

Ранее сообщалось, что блок проводит «развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части».