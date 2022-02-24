Нацбанк Польши предоставит НБУ $950 млн валютного свопа

Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины (НБУ) 4 млрд злотых (эквивалент $950 млн) на условиях валютного свопа, сообщил НБУ в четверг.

«Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины 4 млрд злотых (эквивалент $950 млн) на условиях валютного свопа», — указал центробанк на сайте в четверг.

Соответствующие средства позволят увеличить валютные резервы Украины, добавили в Нацбанке Украины.