Россияне захватили аэропорт Гостомель под Киевом

Российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП «Антонов» в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП.

По его словам, украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом «Антонов».