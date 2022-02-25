Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.
«По всей территории Украины идут бои, Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — предложил Зеленский Путину в своем новом видеообращении.
Он также снова упрекнул Запад в том, что тот мало помогает Украине. И что несмотря на санкции атаки продолжаются.
Президент, обращаясь к лидерам европейских стран, заявил, что агрессию можно остановить, если действовать без промедлений.
"Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ждать от европейских стран? Аннулирование виз для россиян? Отключение от SWIFT? Полная изоляция России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений", - заявил Зеленский.
Он потребовал отключить Россию от SWIFT и ввести полную изоляцию РФ.
Зеленский также призвал россиян протестовать из-за войны. А европейцев — требовать у своих правительств поддержки Украине. И предложил им приезжать добровольцами воевать в Украину.
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