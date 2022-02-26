Байден распорядился срочно предоставить Украине финансовую помощь

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине в качестве немедленной помощи $600 млн на оборону, сообщил Белый дом.

В опубликованном им меморандуме говорится: «Настоящим делегирую госсекретарю полномочия (...) оказания Украине немедленной военной помощи».

Госсекретарь должен сделать вывод, отвечает ли интересам США выделение Украине на безвозмездной основе $250 млн. Еще $350 млн должны быть выделены Пентагону «на оборонные товары и услуги», а также "на военное образование и подготовку, распорядился Байден.