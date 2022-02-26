Кулеба просит страны мира полностью изолировать РФ, ввести эмбарго на нефть

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что требует от мира полностью изолировать Россию, выслать послов, ввести эмбарго на нефть, разрушить ее экономику в ответ на войну против Украины.

«Киев, наш прекрасный мирный город, пережил еще одну ночь под обстрелами российских сухопутных войск, ракет. Одна из них попала в жилую квартиру в Киеве. Я требую от мира: полностью изолировать Россию, выслать послов, ввести эмбарго на нефть, разрушить ее экономику. Остановите русских военных преступников!» — написал Кулеба в Twitter в субботу.