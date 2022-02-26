Комендантский час в Киеве продлится до утра понедельника

Комендантский час в Киеве продлится с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля.

Об этом сообщили в КГГА.

Власти призвали жителей максимально ограничить передвижение по городу и напомнили, что во время комендантского часа передвижение по улицам без специального пропуска запрещено.

«Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие», — отмечается в сообщении.