Орбан заверил, что Венгрия не будет блокировать санкции против России

Венгрия поддерживает санкции Евросоюза против России и не будет их блокировать, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

«Венгрия дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому не будем ничего блокировать, мы принимаем и поддерживаем то, о чем премьер-министры Евросоюза способны договориться», — приводит слова Орбана агентство Рейтер.