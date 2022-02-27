70% украинцев убеждены в победе Украины

Украина сможет отразить нападение российских оккупантов, убеждены 70% опрошенных в ходе исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» 26-27 февраля, а не уверены лишь 16% респондентов.

Уровень веры в собственные вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос, отмечается в результатах исследования. Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных силах Украины — на западе и в центре страны (75-78%), немногим ниже на юге и востоке (64-66%).

91% украинцев поддерживают действия президента Украины Владимира Зеленского, не поддерживают 6%, затруднились ответить 3%.

При этом с декабря 2021 года поддержка действий президента Украины выросла в три раза. Во всех регионах страны наблюдается очень высокий уровень поддержки Зеленского: на западе и в центре страны более 90%, на востоке и юге — более 80%.