ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных.

Напомним, ранее большинство европейских стран уже сами приняли такое решение.