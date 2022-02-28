С понедельника комендантский час в Киеве будет с 22:00 до 7:00, а люди на улице в эти часы будут считаться «членами диверсионных групп»

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что комендантский час в столице будет действовать как и ранее и его нужно строго соблюдать.
«Завтра с 8:00 закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее — с 22:00 до 7:00», — написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.
Он отметил, что эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.
«И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому, что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь», — написал Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016