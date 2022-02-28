С понедельника комендантский час в Киеве будет с 22:00 до 7:00, а люди на улице в эти часы будут считаться «членами диверсионных групп»

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что комендантский час в столице будет действовать как и ранее и его нужно строго соблюдать.

«Завтра с 8:00 закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее — с 22:00 до 7:00», — написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

Он отметил, что эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.

«И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому, что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь», — написал Кличко.