Мэр Южного и другие чиновники задержаны за госизмену

Мэр г.Южный Харьковской области Александр Брюханов и его заместитель, а также руководитель местного районного отдела полиции и участковый инспектор задержаны по статье «государственная измена», сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Сегодня прошла спецоперация военных. Задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье „государственная измена“. Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом!», — написал Синегубов в Telegram в понедельник.

Он указал, что задержанием военные проявили лояльность. «Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: „Расстреливать будут на месте“. У нас есть силы отстаивать свое! И мы это делаем!», — подчеркнул Синегубов.

В свою очередь, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Роман Семенуха сообщил о ведущихся в настоящее время обстрелах российскими войсками жилых кварталов Харькова.

«Идут обстрелы. Алексеевка, Салтовка, Павлополь — это три микрорайона города, более 1 млн. жителей. Это страшно, лупят из артиллерии прямо по жилым домам. Счесть потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление», — сказал Семенуха в комментарии «Украинской правде» в понедельник.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, сообщил о многочисленных жертвах обстрела, в том числе мирных жителях. «Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, реальная война. У нас раненые и убитые жители, мирные. Жертвы среди военных. Не знаю, наступление ли это, но пока мы говорим, вот снова стреляют», — сказал он в комментарии изданию.

Как сообщалось, российская армия массировано обстреляла Харьков из ракетных систем залпового огня «Град». Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате обстрела десятки людей погибли и сотни ранены.