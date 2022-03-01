За уничтожение вражеской техники в Николаеве будут платить по $1000

Жители Николаевской области, которые будут уничтожать военную технику россиян, получат денежное вознаграждение в размере $1 тыс., сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во вторник.
«Идёт перемещение техники в три колоны, со стороны Снигиревки, Баштанки. Работает наша техника, „вертушки“ палят их. Будем платить за сожженную технику вознаграждение в $1000», — сказал Ким в видеообращении, обнародованном в телеграмме.
Позже он уточнил, что по Николаеву перемещается военная техника ВСУ и попросил граждан не мешать военным. «В городе много техники перемещается, вся наша. Не мешайте! И не стреляйте», — подчеркнул Ким.
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