За уничтожение вражеской техники в Николаеве будут платить по $1000

Жители Николаевской области, которые будут уничтожать военную технику россиян, получат денежное вознаграждение в размере $1 тыс., сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во вторник.

«Идёт перемещение техники в три колоны, со стороны Снигиревки, Баштанки. Работает наша техника, „вертушки“ палят их. Будем платить за сожженную технику вознаграждение в $1000», — сказал Ким в видеообращении, обнародованном в телеграмме.

Позже он уточнил, что по Николаеву перемещается военная техника ВСУ и попросил граждан не мешать военным. «В городе много техники перемещается, вся наша. Не мешайте! И не стреляйте», — подчеркнул Ким.