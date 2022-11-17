Григорий Козловский уже не в первый раз выполняет запросы военных: «Будем работать для фронта, сколько необходимо»

Григорий Козловский львовский меценат и бизнесмен

Григорий Козловский - львовский бизнесмен, почетный президент футбольного клуба «Рух» - с собственных средств уже профинансировал на нужды ВСУ 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также багодаря его помощи были капитально отремонтированы 15 автомобилей.

Григорий Козловский еще с 2014 года помогает армии, а недавно принял участие участие в благотворительном вечере-аукционе в поддержку военных.

Военные на передовой постоянно нуждаются в машинах, так как часть машин оснащается пулеметом, и на таком авто бойцы проводят операции и выполняют боевые задания. Внедорожники позволяют личному составу ВСУ быстро и легко переместиться в место назначения по бездорожью, полям и другой местности. Но у таких машин очень большой износ. Они постоянно нуждаются в ремонте или полноценной замене.

«Автомобили — одна из основных потребностей нашего войска на фронте. В условиях боевых действий они часто выходят из строя и нуждаются в быстром ремонте. Расходы на эти работы для 45-й и 47-й бригад я решил взять на себя», — рассказал Козловский.

Военные в соцсети рассказывают, что первая машина, купленная Григорием Козловским, прожила чуть больше месяца на передовой и была уничтожена в результате обстрела. Но «Петрович профинансировал» уже через месяц другую машину, которая работает исправно до сих пор – делится Андрей Огоновский.

Григорий Козловский в очередной раз подчеркнул, что важнейшая задача сегодня — добиться победы.

«Без этого все наши планы, все, чем мы занимались в жизни — не имеют смысла. Потому работали, работаем и будем работать для фронта. Не столько, сколько сможем, а столько сколько будет необходимо», — подчеркнул меценат.

Ранее СМИ рассказывали, как Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки, 20 раций, а также, по его заказу было сделано полтысячи буржуек, в которых так нуждаются на фронте. Как рассказал командир 45-й отдельной артиллерийской бригады Олег Файдюк, Григорий Козловский и менеджеры клуба привозят именно то, в чем существует острейшая потребность, и бойцы бригады им за это благодарны. Последний раз им привезли оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и другую необходимую технику.