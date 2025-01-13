Новорічні свята на користь - Григорій Козловський і Emily Resort передали 2 млн на ЗСУ

Emily Resort спільно із засновником футбольного клубу «Рух» львівським меценатом Григорієм Козловським перерахували 2 000 000 грн фонду «Повернись живим». Ці кошти були отримані з прибутків від святкування Нового року в Emily Resort та спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Такі благодійні ініціативи стали доброю традицією для Григорія Козловського. Так, тільки протягом минулого 2024 року на потреби ЗСУ та медичних закладів України було передано понад 24 000 000 грн.

«У грудні ми вже перерахували 1 000 000 грн до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, а також 1 000 000 грн для Центру дитячої медицини (лікарня "Охматдит"). Але ми на цьому не зупиняємося. Поки наші хлопці захищають Україну, ми маємо можливість працювати й допомагати там, де це необхідно. Тому ми перерахували ще 2 000 000 грн до фонду «Повернись живим». Ми вдячні кожному, хто став на захист нашої країни. Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський та його футбольна родина ФК «Рух» за свої добрі справи отримали подяку та грамоту від начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова. А саме, за підтримку дітей військовослужбовців, які залишилися без опіки через російський напад. Відзнака була надана за участь клубу в проєкті «Люди майбутнього», до якого «Рух» приєднався у квітні 2024 року, ставши першим в Україні клубом, що долучився до цієї ініціативи.

«Ми раді, що наш клуб має змогу бути частиною таких важливих соціальних проєктів. Це наша відповідальність – підтримувати тих, хто цього потребує, особливо дітей військових, які залишилися без батьківської опіки. Спільно з Координаційним штабом ми плануємо реалізувати ще більше ініціатив, які подарують дітям радість та надію на краще майбутнє», – додав Григорій Козловський.

Підсумовуючи, Григорій Петрович Козловський наголосив, що поки триває війна, головним завданням є підтримка військових, наполеглива праця, щоб робити внески та віра в Перемогу.

Як повідомляв раніше «Обозреватель», Олександр Свіщов, а також почесний президент ФК «Рух» Григорій Козловський увійшли у список ТОП-10 бізнесменів Західної України, які найбільше розвивають спорт у західних регіонах країни.Значну увагу Свіщов присвячує розвитку дитячого сорту. Так за підтримки мецената у місті Лева відкрився сучасний комплекс для занять професійними видами спорту, а особливо тенісом - Leoland. Також завдяки його підтримці розвивається водне поло. Бізнесмен очолює не тільки Федерацію водного поло України, а також є президентом ватерпольного клубу "Динамо" (Львів).

Також до цього списку в топ-10 потрапив львівський бізнесмен та меценат, засновник академії та ФК "Рух" Григорій Козловський. Козловський відомий підтримкою українських військових, майже щомісяця його "жовто-чорні" донатять на ЗСУ.

Академія "Рух", яку очолює Козловський, навчає майбутніх зірок футболу, а її вихованці встановлюють різноманітні рекорди. Так, нещодавно вихованці "Руху" встановили національний рекорд України з наймасовішого набивання м’яча головою.