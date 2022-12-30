Від початку війни у системі Prozorro провели 94 тисячі тендерів

Від початку повномасштабного вторгнення рф у системі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Від початку війни на Prozorro: провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн, учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств, різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти завдяки тендерним процедурам, склала 6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Загалом в електронній системі Prozorro прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 млрд грн.

Як зазначається, заступниця міністра економіки Надія Бігун зауважила, що система Prozorro, включаючи електронні каталоги Prozorro Market, була визнана такою, що відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком.

"Результати роботи у 2022 році свідчать про те, що попри всі складнощі й виклики електронна система закупівель Prozorro працює без збоїв та демонструє гнучкість і здатність змінюватись, навіть в умовах воєнного часу. Більше того, міжнародні партнери теж високо оцінили ефективність українських державних закупівель", - відзначила Бігун.

За даними Мінекономіки, після того, як у липні уряд повернув обов’язкові закупівлі в Prozorro, у системі відбувається близько половини закупівель від показників довоєнного рівня. Таке скорочення можна пояснити як зменшенням видатків на некритичні потреби, як і тим, що закупівлі для потреб оборони та критичної інфраструктури здійснюються без використання Prozorro.

З початку повномасштабного вторгнення Кабмін змінив правила здійснення публічних закупівель, аби адаптувати їх під нову реальність, яка вимагає швидшого забезпечення потреб. Так, завдяки новій процедурі — відкритим торгам з особливостями, яка була запроваджена постановою №1178, вдалося скоротити середню тривалість тендера майже вдвічі — до 22 днів.