Резніков: Терористична держава демілітаризується "за планом"

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що українські сили збивали, збивають і збиватимуть російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти, використовуючи для цього все: від старих переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) до сучасних комплексів Patriot.
"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав він у твіттері.
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