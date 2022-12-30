Монастирський: Унаслідок ракетного удару у четвер загинули троє людей

Унаслідок масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами по території України у четвер, 29 грудня, загинули троє людей, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Скільки лиха ракети приносять - ми, на жаль, відчуваємо це майже щодня у тому чи іншому регіоні країни. Якщо ми говоримо про сьогоднішні (29 грудня, - ред.) обстріли, то маємо нині трьох людей, які загинули, і шість поранених, серед них дитина", – розповів Монастирський в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що всі структури МВС виконують поставлені завдання щодо забезпечення внутрішньої безпеки України, а українцям слід зберігати спокій та продовжувати свою щоденну роботу.

Крім цього, як повідомляв Монастирський, міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у різних регіонах країни.