Українські захисники знищили 45 ворожих дронів у новорічну ніч

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року українські захисники знищили 45 безпілотників-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136», якими російські загарбники атакували Україну.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
“У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році”, - йдеться в повідомленні.
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