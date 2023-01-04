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У 2022 році українці придбали нових легкових автомобілів на 63% менше, ніж роком раніше

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У 2022 році українці придбали 37,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У 2022 році в Україні було зареєстровано 37,9 тис. нових легкових авто. Отже, відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття», - йдеться в повідомленні.

За підсумками року, перше місце в рейтингу марок на ринку нових легковиків посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж у 20121-му). Бестселером року стала Toyota RAV4 - 2525 реєстрацій.

На другому місці - Renault, продаж автомобілів цієї марки зменшився на 71% - до 3975 одиниць.

Третій результат у Skoda - 2829 авто (-54% від 2021 року).

Також у п’ятірку лідерів продаж увійшли Hyundai (2285 автівок, -52%) та Volkswagen (2274, -45%).

автомобілі
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