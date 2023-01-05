«На другий-третій день розпочинаються зґвалтування»: Встановлено модель поведінки окупантів

Офіс генерального прокурора систематизував сексуальні злочини на окупованих територіях. Правоохоронці вважають, що є чітка модель поведінки окупантів.
Про це повідомляє The New York Times.
Прокурор з ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко у коментарі виданню розповіла, що правоохоронці вивчили випадки сексуального насильства. Згідно з отриманими даними, у російських солдатів є чітка модель поведінки на захоплених територіях.
"Прибувають сухопутні війська, і на другий-третій день розпочинаються зґвалтування", - розповіла Діденко.
Українські прокурори припускають, що російські командири знають про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі, а в деяких випадках навіть заохочують його.
При цьому британський юрист Уейн Джордаш, який консультує Офіс генпрокурора, підтвердив, що ознаки мовчазної згоди з боку командирів є у 30 розглянутих ним справах.
За словами Діденко, всього зареєстровано 154 факти зґвалтувань, але прокурор зазначає, що їх набагато більше. Вона пояснила, що постраждалі неохоче говорять про те, що сталося, тому прокурори змушені самостійно приходити до жертв.
Нагадаємо, у жовтні ООН опублікувала звіт про сексуальні злочини росіян в Україні. Експерти зафіксували понад сотню випадків сексуальних злочинів з початку вторгнення Росії.
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