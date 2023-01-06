Генштаб ЗСУ: рф вживає заходів щодо недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Військово-політичне керівництво рф вживає заходів щодо недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні.
"Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.
У зведенні зазначається, що для підтримки наступального потенціалу та поповнення втрат російські окупанти продовжують здійснювати заходи з мобілізації.
За даними Генштабу, на тимчасово окупованих і зайнятих територіях Луганської області триває примусова паспортизація населення. Банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорт рф, ідеться у зведенні.
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