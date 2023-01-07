Ткаченко: Жодної спроби силового захоплення Успенського собору не було

Жодної спроби силового захоплення Успенського собору, як про це говорили в УПЦ (МП), не було, всі процеси відбуваються у рамках закону.

На цьому міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив в ефірі телемарафону у суботу зранку, передає Укрінформ.

«Це нормальна юридична прозора практика поверхня храмів у повне користування Української держави. Там жодного захоплення нема», - сказав Ткаченко.

За його словами, закиди УПЦ МП про те, що під час війни не можна було забирати, безпідставні, адже угода на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі була тимчасовою. «Успенський собор як належав, так і належить Українській державі», - підкреслив глава МКІП.

Він відзначив, що сьогоднішня подія дійсно є історичною, але поки що дозвіл на святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового даний тільки на цей день, із 8 до 12 години.

Раніше в УПЦ МП заявили про те, що нібито настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має права проводити Різдвяне богослужіння в Успенському соборі. Тому представники цієї церкви вважають це “спробою силового захоплення Успенського собору”.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній о 9 ранку вперше розпочав звершення богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.