Ткаченко: Жодної спроби силового захоплення Успенського собору не було

Жодної спроби силового захоплення Успенського собору, як про це говорили в УПЦ (МП), не було, всі процеси відбуваються у рамках закону.
На цьому міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив в ефірі телемарафону у суботу зранку, передає Укрінформ.
«Це нормальна юридична прозора практика поверхня храмів у повне користування Української держави. Там жодного захоплення нема», - сказав Ткаченко.
За його словами, закиди УПЦ МП про те, що під час війни не можна було забирати, безпідставні, адже угода на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі була тимчасовою. «Успенський собор як належав, так і належить Українській державі», - підкреслив глава МКІП.
Він відзначив, що сьогоднішня подія дійсно є історичною, але поки що дозвіл на святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового даний тільки на цей день, із 8 до 12 години.
Раніше в УПЦ МП заявили про те, що нібито настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має права проводити Різдвяне богослужіння в Успенському соборі. Тому представники цієї церкви вважають це “спробою силового захоплення Успенського собору”.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній о 9 ранку вперше розпочав звершення богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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