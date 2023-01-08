Мінагрополітики: У 2023 році посівні площі України переорієнтують на олійні культури

Посівні площі України у 2023 році переорієнтують із зернових на олійні культури.
Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"Щодо посівних площ, то там буде переорієнтація. Пріоритетними стануть олійні культури... Врожайність на гектар олійні мають меншу, бо валовий збір у вазі дають менший, але вартість у 2-2,5 раза вища порівняно із зерновими", - сказав він.
За словами Висоцького, окрім ріпаку, площі засіватимуть соєю та соняшником. Загальна кількість зібраного врожаю буде меншою на 10-15%, однак компенсуватиметься внаслідок вищої вартості.
Він підкреслив, що олійні культури в Україні орієнтовані на експорт.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023