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Мінагрополітики: У 2023 році посівні площі України переорієнтують на олійні культури

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Посівні площі України у 2023 році переорієнтують із зернових на олійні культури.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Щодо посівних площ, то там буде переорієнтація. Пріоритетними стануть олійні культури... Врожайність на гектар олійні мають меншу, бо валовий збір у вазі дають менший, але вартість у 2-2,5 раза вища порівняно із зерновими", - сказав він.

За словами Висоцького, окрім ріпаку, площі засіватимуть соєю та соняшником. Загальна кількість зібраного врожаю буде меншою на 10-15%, однак компенсуватиметься внаслідок вищої вартості.

Він підкреслив, що олійні культури в Україні орієнтовані на експорт.

Мінагрополітики, Висоцький
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