Естонія планує представити юридичний план арешту російських активів вже цього місяця

Естонія цього місяця планує представити юридичний план арешту російських активів в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ Естонії Міхкеля Тамма, яку приводить Bloomberg.
"Законодавчу базу буде створено до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації активів", - йдеться у заяві.
Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися 300 мільярдами євро резервів російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями.
Місяць тому прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що членам ЄС необхідно продовжити роботу із притягнення до відповідальності за злочин агресії та використання заморожених активів Росії.
За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.
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