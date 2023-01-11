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Українцям розповіли, як перевірити, чи нарахували вам субсидію

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Українцям розповіли, як перевірити, чи нарахували вам субсидію

В Україні намагаються максимально оцифрувати всі доступні послуги для населення, зокрема і отримання субсидії. Втім, за допомогою інтернету можна не лише подати заяву на отримання такої знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а й дізнатися, чи погодилися в Пенсійному фонді вам нараховувати подібні пільги.

"Телеграф" нагадує, якого алгоритму дій слід дотримуватися, аби отримати необхідну інформацію. Перш за все слід знайти в інтернеті веб-ресурс, що носить назву "Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії".

Сам процес користуванням цим сайтам дуже й дуже простий:

  • відкриваємо сайт subsidii.ioc.gov.ua;
  • у лівому полі записуємо всі дані отримувача субсидії, які запитує система. Наразі пошук проходить лише завдяки повній адресі — слід вказати область, конкретний населений пункт, вулицю та номер будинку (якщо треба — квартири);

  • проходимо верифікацію, натиснувши "пташечку" у полі "Я не робот";
  • натискаємо на кнопку "Шукати".

Через декілька секунд система має оприлюднити дані, що стосуються актуального призначення виплат. Також цей сайт повідомляє інформацію про знижку на оплату ЖКГ щодо опалювального і неопалювального періодів у минулі роки.

субсидія
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