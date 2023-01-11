Українцям розповіли, як перевірити, чи нарахували вам субсидію

В Україні намагаються максимально оцифрувати всі доступні послуги для населення, зокрема і отримання субсидії. Втім, за допомогою інтернету можна не лише подати заяву на отримання такої знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а й дізнатися, чи погодилися в Пенсійному фонді вам нараховувати подібні пільги.
"Телеграф" нагадує, якого алгоритму дій слід дотримуватися, аби отримати необхідну інформацію. Перш за все слід знайти в інтернеті веб-ресурс, що носить назву "Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії".
Сам процес користуванням цим сайтам дуже й дуже простий:
Через декілька секунд система має оприлюднити дані, що стосуються актуального призначення виплат. Також цей сайт повідомляє інформацію про знижку на оплату ЖКГ щодо опалювального і неопалювального періодів у минулі роки.
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