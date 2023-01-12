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ЄК: Європейська колегія та уряд України можуть зустрітися в Києві на початку лютого

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві на початку лютого.

Про це сказав представник ЄК, передає Укрінформ із посиланням на Politico.

ЄС планує провести консультації з Україною на найвищому рівні у лютому, щоб ще раз продемонструвати підтримку країні на тлі повномасштабного вторгнення росії.

За попереднім планом, близько 10-15 уповноважених європейських чиновників зустрінуться зі своїми колегами у Києві. На меті цього зібрання - «подальше поглиблення відносин» і прояв солідарності.

«Це визнання прогресу, який Україна робить на своєму шляху до ЄС», – сказав представник Єврокомісії.

Серед тих, хто може увійти до делегації, окрім фон дер Ляєн – віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, представник ЄК Паоло Джентілоні, Високий представник ЄС Жозеп Боррель, єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган та інші.

Урсула фон дер Ляєн
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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