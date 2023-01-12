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ОП: Україна має два варіанти дій стосовно того, як забезпечити відповідність вимогам ЄС

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Україна має два варіанти дій стосовно того, як забезпечити відповідність вимогам ЄС про мінімальну ставку податку на додану вартість в розмірі 15% навіть за умови лібералізації податкової системи та зниження податків до рівня 10%.

Про це під час щорічної конференції Ukraine Economic Outlook заявив заступник керівника Офісу Президента з питань економіки та один з розробників проєкту антикорупційної податкової реформи Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перший шлях такий: ми повідомили представників ЄС про те, що хотіли б на перехідний період попросити ставку ПДВ в розмірі 10%. ПДВ – це, по суті, податок на споживання, і у нас зараз із цим складнощі, тому потрібний якийсь імпульс, – зауважив посадовець. – Але водночас ми зобов’язуємось прибрати всі пільги по ПДВ, які діють на сьогодні, бо окремі позиції оподатковуються по 7%, а деякі взагалі звільнені від сплати ПДВ".

Як повідомив Шурма, попередньо українська сторона отримала від Єврокомісії сигнал про готовність піти на таке виключення. Але в разі, якщо цей варіант все ж заблокують, у Мінекономіки залишиться ще один варіант, який є стандартною практикою серед країн-членів Європейського союзу. Йдеться про встановлення на необхідному (15-20%) рівні базової ставки ПДВ та одночасному введені окремої, більш ліберальної ставки на більшість товарних позицій.

"Ми не хотіли б так робити, бо один з головних принципів нашої податкової реформи – це її антикорупційність. За 30 років сформувалася величезна інфраструктура оптимізації податків. І якщо ми залишимо якість лазівки в законодавстві, одна схема просто зміниться на іншу, і ми отримаємо ті самі оптимізації в рамках різних ставок ПДВ, – підкреслив Ростислав Шурма. – Нам потрібно зупинити "попит" на ці послуги, прибрати економічну доцільність оптимізації податків".

Крім того, вважає автор реформи, необхідно паралельно змінити архітектуру оподаткування та збалансувати фінансову систему за рахунок скасування пільг на видобуток корисних копалин та переглянути акцизи.

"Як ми бачимо, зараз три базові податки – на доходи фізичних осіб, на додану вартість і на прибуток, тобто на інвестиції, – є доволі високими навіть порівняно з Європейським союзом. Однак податки по позиціях "шкідливого споживання", тобто алкоголь, тютюн, паливо, екологічне забруднення, є досить низькими. Ми хотіли б бачити підвищення цих податків.

Шурма
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