Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Верховній Раді буде відведено велику роль при реалізації української формули миру, - Стефанчук

160

Верховній Раді буде відведено велику роль при реалізації ініційованої президентом Володимиром Зеленським української формули миру щодо, зокрема, ратифікації певних її положень та адаптації їх до вітчизняного законодавства, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Безумовно, завдання номер один – це визнати цей документ, цю формулу миру президента, на рівні ООН, серед наших партнерів, зокрема серед найближчих – це Сполучені Штати, Європейський Союз, і рухатися згідно з ним. Це синхронізація наших зусиль. І, безумовно, у цій системі велику роль відведено Верховній Раді, яка і ратифікуватиме певні положення, а також дуже багато роботи потрібно буде провести щодо внутрішнього законодавства за тими десятьма напрямами, які дадуть можливість швидше адаптувати положення формули Володимира Зеленського стосовно миру до законодавства України", – сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Спікер наголосив, що ініційована президентом "формула миру" є актуальною та комплексною, тому що "перемога України – це не лише перемога на полі битви".

"Перемога – це комплексне поняття, і саме цих десять пунктів плану, як десять заповідей, мають бути виконані та сприйняті всіма країнами. Інакше ми не досягнемо нашої спільної перемоги. Там комплексно передбачено всю структуру того, що Україна розуміє під поняттям "перемога", – додав Стефанчук.

Источник: Интерфакс-Украина
Стефанчук, Верховна Рада
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 января 2023
Суббота, 14 января 2023
Пятница, 13 января 2023
Четверг, 12 января 2023
Среда, 11 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023