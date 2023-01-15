Верховній Раді буде відведено велику роль при реалізації української формули миру, - Стефанчук

Верховній Раді буде відведено велику роль при реалізації ініційованої президентом Володимиром Зеленським української формули миру щодо, зокрема, ратифікації певних її положень та адаптації їх до вітчизняного законодавства, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Безумовно, завдання номер один – це визнати цей документ, цю формулу миру президента, на рівні ООН, серед наших партнерів, зокрема серед найближчих – це Сполучені Штати, Європейський Союз, і рухатися згідно з ним. Це синхронізація наших зусиль. І, безумовно, у цій системі велику роль відведено Верховній Раді, яка і ратифікуватиме певні положення, а також дуже багато роботи потрібно буде провести щодо внутрішнього законодавства за тими десятьма напрямами, які дадуть можливість швидше адаптувати положення формули Володимира Зеленського стосовно миру до законодавства України", – сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Спікер наголосив, що ініційована президентом "формула миру" є актуальною та комплексною, тому що "перемога України – це не лише перемога на полі битви".

"Перемога – це комплексне поняття, і саме цих десять пунктів плану, як десять заповідей, мають бути виконані та сприйняті всіма країнами. Інакше ми не досягнемо нашої спільної перемоги. Там комплексно передбачено всю структуру того, що Україна розуміє під поняттям "перемога", – додав Стефанчук.