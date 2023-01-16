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Українцям розповіли, як відновити втрачене пенсійне посвідчення

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Пенсіонер має право отримати нове пенсійне посвідчення, якщо попереднє було втрачено або пошкоджено. Для цього достатньо подати заяву на виготовлення нового документа.

Як пишуть Українські новини, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Є три способи відновити пенсійне посвідчення.

Перший. Звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України. При особистому зверненні необхідно заповнити відповідну заяву, пред’явити паспорт і додати фото.

Другий. Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Після реєстрації заява на виготовлення пенсійного посвідчення буде доступна у розділі "Щодо пенсійного забезпечення".

Третій. За допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд". Після встановлення додатка потрібно обрати вкладення "До ПФУ", розділ "Комунікації до ПФУ" та натиснути "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Паперове посвідчення можна буде забрати в сервісному центрі, який заявник вказав, коли оформлював документи.

Також пенсіонерів попереджають, що електронне відображення пенсійного посвідчення у мобільному застосунку "Дія" має таку ж юридичну силу, як і традиційне пенсійне посвідчення, а отже може стати альтернативою паперовому.

пенсійне посвідчення
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