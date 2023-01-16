Українцям розповіли, як відновити втрачене пенсійне посвідчення

Пенсіонер має право отримати нове пенсійне посвідчення, якщо попереднє було втрачено або пошкоджено. Для цього достатньо подати заяву на виготовлення нового документа.
Як пишуть Українські новини, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Є три способи відновити пенсійне посвідчення.
Перший. Звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України. При особистому зверненні необхідно заповнити відповідну заяву, пред’явити паспорт і додати фото.
Другий. Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Після реєстрації заява на виготовлення пенсійного посвідчення буде доступна у розділі "Щодо пенсійного забезпечення".
Третій. За допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд". Після встановлення додатка потрібно обрати вкладення "До ПФУ", розділ "Комунікації до ПФУ" та натиснути "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".
Паперове посвідчення можна буде забрати в сервісному центрі, який заявник вказав, коли оформлював документи.
Також пенсіонерів попереджають, що електронне відображення пенсійного посвідчення у мобільному застосунку "Дія" має таку ж юридичну силу, як і традиційне пенсійне посвідчення, а отже може стати альтернативою паперовому.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023