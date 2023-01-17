ФГВФО передав Україні акції російських банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» акції дочірніх структур російських державних банків в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема передано: корпоративні права у розмірі 5 080 310 373 простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк», тобто, всі акції, що належали «ВЕБ.рф» та корпоративні права у розмірі 24 065 460 500 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ «МР Банк», що належали «Сбербанку росії».

Передачу акцій здійснено на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня № 815-р «Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

«Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців. Передача акцій – черговий, але не останній етап конфіскації активів держави-агресора. Тепер всі активи, які залишаться після розрахунку з кредиторами цих банків, будуть передані державі Україна. Зауважу, що російські акціонери з травня 2022-го до переліку кредиторів не належать», - зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.