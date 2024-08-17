Прозорість відбору керівника Фонду гарантування вкладів - один з ключів до отримання фінансової допомоги МВФ

Україна наразі критично потребує міжнародної фінансової підтримки. Кредитування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) відіграє вирішальну роль в стабільності державного бюджету та економічного розвитку країни. Умови, на яких Україна може отримати кредитування від МВФ, не тільки впливають на взаємини з цією установою, але й є ключовими для забезпечення подальшої допомоги від інших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз та США, пише УНН.

Фінансова допомога МВФ є показником того, що Україна залишається на шляху реформ і дотримується міжнародних зобов’язань. Програма співпраці з МВФ забезпечує Україні доступ до значних фінансових ресурсів, які є необхідними для підтримки макроекономічної стабільності та відновлення в умовах війни. Без цієї підтримки наша держава може зіткнутися зі значними труднощами, зокрема, втратити довіру інвесторів і союзників.

За словами колишнього радника Президента України, економічного експерта Олега Устенка, співпраця з МВФ є своєрідним сигналом іншим іноземним кредиторам та інвесторам до співробітництва.

"Я б сказав так: співпраця з МВФ є однією з ключових співпраць з міжнародними фінансовими інституціями для будь-якої країни і України зокрема, особливо в такий час, який ми зараз переживаємо. Коли у нас є гігантський дефіцит державного бюджету і коли витрати з нашого державного бюджету внаслідок війни перекриваються за допомогою наших союзників і партнерів – просто необхідно мати гаранта такого для того, щоб показувати всім, що макроекономічна ситуація підконтрольна не лише тут нашому уряду, а вона підконтрольна і нашим міжнародним партнерам, таким як МВФ", - зазначив Устенко.

Експерти впевнені, що влада розуміє важливість продовження співпраці з МВФ, а тому прикладатиме максимум зусиль для виконання умов, які ставлять перед державою іноземні кредитори.

Зокрема, щоб отримати подальше фінансування, Україна повинна втілити зміни, які стосуються вдосконалення роботи інституцій верховенства права, підвищення незалежності антикорупційних органів та збільшення прозорості у державному управлінні.

Наступна місія МВФ розпочне роботу в Україні у вересні. Вона відбуватиметься в контексті підготовки до п'ятого перегляду програми розширеного фінансування. Планується, що експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Особливу увагу в Україні МВФ приділяє проведенню прозорого і відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Це є важливим кроком для забезпечення довіри до банківської системи та забезпечення стабільності вкладів громадян.

Наразі призначає очільника Фонду адміністративна рада у закритому режимі. До неї входять представники Національного банку та Міністерства фінансів. Однак, за словами Устенка, МВФ давно вимагає від Києва змінити підхід до кадрової політики.

Партнери наголошують, що керівництво державних органів повинне обиратися на відкритих і прозорих конкурсах за участю міжнародних спостерігачів.

Раніше Україна вже пообіцяла МВФ розробити процедуру і призначити нового директора-розпорядника навесні 2025 року. Для цього необхідно розробити і проголосувати у Верховній Раді відповідні зміни до законодавства.

Опитані УНН експерти говорять про те, що Україна встигне вчасно виконати "маяки" Міжнародного валютного фонду і отримує фінансування.

"Зараз половина бюджету України – це зовнішнє фінансування, і велика частина з цього – це МВФ. Тому держава змушена виконувати всі ці важливі речі, усі антикорупційні речі, норми, які мінімізують чорні схеми, те, що не було зроблено десятиліттями, зараз робиться достатньо швидко. Тож, ми думаємо, що все буде виконано. І транш ми отримаємо – у нас немає інших варіантів", - зазначив економіст Олег Гетьман.

Водночас після того, як Світлана Рекрут була звільнена за власним з посади директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб, усе вказує на те, що Нацбанк разом з адміністративною радою ФГВФО планують прослизнути між крапельками і призначити нового очільника в закритому режимі до того, як наберуть чинності зміни до законодавства.

За даними ЗМІ, регулятор вже навіть визначився із головними претендентами. Зокрема, очолити Фонд може керівник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш. Не виключено, що такий поспіх повʼязаний з тим, що посадовець Нацбанку не зміг би здобути перемогу у прозорому конкурсі.

Адже, як зʼясували журналісти, Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас, на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тож, виникає враження, що нового очільника ФГВФО поспішають призначити до того, як іноземні спостерігачі отримають можливість впливати на результати конкурсу.