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Серед пріоритетів Шведського головування в ЄС – всебічна допомога Україні

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Серед пріоритетів Шведського головування в ЄС – всебічна допомога Україні

Всебічна допомога Україні у її боротьбі проти російської агресії, політична, економічна та гуманітарна допомога залишатимуться серед пріоритетів Шведського головування в ЄС на наступні шість місяців.

Про це сьогодні у Страсбурзі під час викладення пріоритетів ротаційного Шведського головування в ЄС заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити коротко, наші пріоритети спрямовані на те, щоб зробити Європу більш зеленою, більш безпечною та більш вільною. Ми маємо багато чого зробити протягом наступних шести місяців у важкі часи. У Європі триває війна, яка вже призвела до незчисленних жертв, як серед військових, так і серед цивільних, до жорстоких звірств. І також – до енергетичної кризи та економічного падіння… Наш очевидний початковий пункт – для всіх нас першим пріоритетом є та має залишатися Україна. Немає нічого іншого, що є настільки важливим», - сказав керівник уряду Швеції.

Він зауважив, що наступні місяці будуть особливо складними, особливо «для наших українських друзів». При тому, що перша відповідь ЄС на поточну кризу була твердою, Європа має продовжувати рухати вперед свій політичний та законотворчий порядок денний вперед.

Крістерссон нагадав, що відповідь ЄС на злочинне вторгнення росії в Україну була сильною, об’єднаною та рішучою. На додаток до 9-ти пакетів санкцій, що були застосовані проти росії, країни ЄС надали подальшу спільну допомогу для України у 2023 році шляхом виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Багато окремих європейських країн надали Україні важливу військове обладнання. Україна та Молдова набули статусу країн-кандидатів на входження до ЄС. Європейський Союз твердо встав на шлях зменшення залежності від російського викопного пального. Якщо раніше позбавлення такої залежності було, головним чином, економічним питанням та питанням боротьби із кліматичними змінами, то зараз, за словами шведського урядовця, остаточно перетворилося на питання геополітики.

«Протягом минулих кількох років ми продемонстрували, що в часи кризи ЄС дійсно здатен до об’єднання, він є спроможним здійснювати міжнародний вплив без того, щоб втрачати увагу до власного довгострокового порядку денного. Режим володимира путіна недооцінив це. Він недооцінив не лише Україну, але також Європейський Союз», - наголосив Крістерссон.

Крістерссон
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