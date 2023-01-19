Гутерріш: Війна росії проти України в найближчому майбутньому не закінчиться

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш вважає, що війна росії проти України в найближчому майбутньому не закінчиться. Про це Гутерріш заявив на Давоському саміті, повідомляють Українські новини з посиланням на The Guardian.
Генсек ООН сказав, що на сьогодні геополітичний розрив інший, ніж в холодній війні, оскільки в минулому існувало два блоки з чіткими правилами взаємодії. Хоча вони завдавали один одному неприємностей, у них були механізми, щоб зупинити загрозу.
"Я не бачу кінця російсько-української війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я поки не бачу можливості для серйозних мирних переговорів між двома сторонами", - сказав Гутерріш.
Також генсек ООН зазначив, що конфлікти сьогодні є більш небезпечними, оскільки існує менше механізмів, щоб зупинити їх вихід з-під контролю.
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