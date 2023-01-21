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Зеленський та Ердоган виступають за продовження зернової угоди та її розширення на інші порти

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Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступають за продовження експортної зернової угоди та допускають її розширення на інші порти України.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України в п'ятницю, про це йшлося під час телефонної розмови глав двох держав.

"Лідери наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та відзначили можливість її розширення на інші порти України. Глави держав також підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine", – повідомляє пресслужба президента України.

Згідно з повідомленням, президент України подякував турецькому колезі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Глава Української держави висловив сподівання на сприяння Турецької Республіки в поверненні в Україну політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Президенти детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру.

Ердоган, у свою чергу, згадав про допомогу українського МВС під час лісових пожеж у Туреччині у 2021 році та відзначив особистий внесок міністра Дениса Монастирського в оборону України, висловивши глибокі співчуття у зв'язку із трагічними подіями в Броварах.

Источник: Интерфакс-Украина
Зеленський, Ердоган, зернова угода
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