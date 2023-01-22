Затримання російських агентів в Дніпрі свідчить, що СБУ виграє війну спецслужб, - експерт

СБУ викрила у Дніпрі найбільшу з початку війни мережу навідників російських обстрілів – ця спецоперація ще раз свідчить, що Україна перемагає РФ у війні спецслужб. Про це заявив політолог Тарас Загородній.
Від відмічає, що слідство ще буде перевіряти причетність затриманих осіб до нещодавнього ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, де загинуло 46 мешканців.
«Арештовано 7 людей, які працюють на російській Генштаб в Дніпрі. Відмічу, що уперше з початку війни вдалося за раз виявити таку кількість агентів. І ця спецоперація – черговий успіх наших у війні зі спецслужбами агресора. Треба визнати, що в останні пів року ми цю боротьбу виграємо», - зазначив експерт.
На його думку, про це свідчить і багаторазова «бавовна» в Росії та на окупованих нею територіях – «кримський міст», бухта Севастополя, аеродроми в Енгельсі і т.д. Також – відсутність аналогічних диверсійних актів росіян у нашому тилу.
«Спроби таких атак є. Їх десятки. А от результатів нема – вони нейтралізовані нашою спецслужбою», - пише Загродній.
Він нагадав, що Голова СБУ Василь Малюк підкреслив – СБУ системно відпрацьовує всіх, хто допомагає наводити ракети на наші міста.
«Сьогодні спецслужба розслідує більше 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами держзради, та більше 2 тисяч щодо колаборційної діяльності. Але, відзначу, що СБУ сьогодні змушена діяти в тому числі долаючи перепони у вигляді застарілого українського законодавства. Закон про контррозвідку, прийнятий в мирні 90-х ніяк не відповідає нинішнім реаліям. Новий вже знаходиться в Раді і вимагає якнайшвидшого прийняття», - резюмує Загородній.
Нагадаємо, що 21 січня стало відомо про викриття Службою Безпеки України великої мережі навідників у Дніпрі.
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