Нафтогаз: Газу вистачить для проходження всього опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» забезпечив необхідні обсяги газу для проходження всього опалювального сезону.
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов у Фейсбуці.
«Газу вистачить для проходження цієї зими! Нафтогаз забезпечив обсяги газу, необхідні країні для проходження решти цього опалювального сезону. Робимо все, щоб українці були з теплом. До речі, на міжнародних ринках тримаються рекордно низькі ціни, що дає можливість імпортувати більше», - зауважив він.
За словами Чернишова, Нафтогаз уже розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону. Але розраховувати на імпорт у наступні періоди не потрібно. На переконання очільника НАК, Україні стратегічно важливо активізувати системну роботу над збільшенням власного видобутку.
«Провели низку зустрічей з провідними міжнародними нафтогазовими компаніями щодо співпраці в цьому напрямку. Наша мета - щоб Україна в подальшому забезпечувала себе власним газом», - додав Чернишов.
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