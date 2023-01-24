Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Нафтогаз: Газу вистачить для проходження всього опалювального сезону

121

НАК «Нафтогаз України» забезпечив необхідні обсяги газу для проходження всього опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов у Фейсбуці.

«Газу вистачить для проходження цієї зими! Нафтогаз забезпечив обсяги газу, необхідні країні для проходження решти цього опалювального сезону. Робимо все, щоб українці були з теплом. До речі, на міжнародних ринках тримаються рекордно низькі ціни, що дає можливість імпортувати більше», - зауважив він.

За словами Чернишова, Нафтогаз уже розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону. Але розраховувати на імпорт у наступні періоди не потрібно. На переконання очільника НАК, Україні стратегічно важливо активізувати системну роботу над збільшенням власного видобутку.

«Провели низку зустрічей з провідними міжнародними нафтогазовими компаніями щодо співпраці в цьому напрямку. Наша мета - щоб Україна в подальшому забезпечувала себе власним газом», - додав Чернишов.

Нафтогаз, Чернишов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 января 2023
Понедельник, 23 января 2023
Воскресенье, 22 января 2023
Суббота, 21 января 2023
Пятница, 20 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023