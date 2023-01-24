Нафтогаз: Газу вистачить для проходження всього опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» забезпечив необхідні обсяги газу для проходження всього опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов у Фейсбуці.

«Газу вистачить для проходження цієї зими! Нафтогаз забезпечив обсяги газу, необхідні країні для проходження решти цього опалювального сезону. Робимо все, щоб українці були з теплом. До речі, на міжнародних ринках тримаються рекордно низькі ціни, що дає можливість імпортувати більше», - зауважив він.

За словами Чернишова, Нафтогаз уже розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону. Але розраховувати на імпорт у наступні періоди не потрібно. На переконання очільника НАК, Україні стратегічно важливо активізувати системну роботу над збільшенням власного видобутку.

«Провели низку зустрічей з провідними міжнародними нафтогазовими компаніями щодо співпраці в цьому напрямку. Наша мета - щоб Україна в подальшому забезпечувала себе власним газом», - додав Чернишов.